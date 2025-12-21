Tragedia a Cava de' Tirreni, accoltella la compagna e si suicida

Tragedia quest'oggi a Cava de' Tirreni dove un uomo ha accoltellato a morte una donna e, poi, si è lanciato dalla finestra perdendo anche lui la vita. Il 40enne, dopo aver accoltellato la compagna è salito sul tetto della casa in cui è avvenuta l'aggressione e si è lanciato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente e morendo sul colpo. La donna è morta poco dopo il ricovero in ospedale per le gravissime lesioni riportate nell'aggressione.

La conferma del sindaco

Questa la dinamica di quanto accaduto oggi, intorno alle 16.30, nel Comune del Salernitano. La conferma è arrivata dal sindaco locale, Vincenzo Servalli, che in un post pubblicato sui social network ha spiegato quanto successo. "Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone". Questo il resoconto del primo cittadino di Cava de' Tirreni che si è anche recato sul posto, "sgomento per l'accaduto". Intanto, lo stesso sindaco ha sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.

Ferita la madre della vittima

Come scritto dal sindaco di Cava è stata ferita, fortunatamente in modo non grave, anche la madre della vititma. Stando a quanto appreso, la donna, che ha 75 anni, è stata colpita solo di striscio, ed è stata la testimone oculare del femminicidio. La donna, infatti, è stata ferita per essersi interposta all'aggressione. Attualmente si trova in ospedale sotto osservazione. E' vigile, non è in pericolo di vita, ma è sotto shock per quanto accaduto.