Nuovo scontro Francia-Italia. Capo partito Macron: “Meloni disumana"

A gettare benzina sul fuoco questa volta è Stéphane Séjourné, capo di Renaissance. "L'estrema destra francese prende per modello l'estrema destra italiana. Si deve denunciare la loro incompetenza e la loro impotenza. Meloni fa tanta demagogia sull'immigrazione clandestina", ha detto, citato da Le Figaro. La testata mette in luce come gli attacchi alla premier italiana siano un modo per "mettere in difficoltà Marine Le Pen"