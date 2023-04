6/7

Intanto, secondo il quotidiano Il Foglio, il ministro dell'Economia Giorgetti starebbe lavorando a una "proposta politica" per il futuro demografico del Paese che prevede la formula "niente tasse per chi fa figli". Si attende dunque di capire quali saranno i prossimi interventi sui sostegni alle famiglie: a oggi l'Assegno unico vale circa 313 euro mensili per due figli