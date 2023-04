Dopo le tensioni a seguito di un maxi emendamento della maggioranza, che avrebbe di fatto annullato la discussione e la votazione di gran parte degli emendamenti dei dem, si è trovato un accordo in Conferenza dei capigruppo sul decreto migranti. In Conferenza delle Regioni i governatori chiedono all'unanimità di essere coinvolti con un dialogo sugli aspetti del provvedimento ascolta articolo Condividi

Tiene l'accordo nella maggioranza per votare i sub emendamenti al dl migranti concordati alla fine della scorsa settimana che consentono alla Lega di ritirare alcuni suoi emendamenti che portavano all'abolizione della protezione speciale. L'intesa è stata definitivamente suggellata per accelerare l'esame del decreto in Aula al Senato e consentire il voto finale entro il 20 aprile mattina. Il processo non è stato privo di tensioni: una maxi proposta di modifica della maggioranza, definita "canguro" e che avrebbe di fatto annullato la discussione e la votazione di gran parte degli emendamenti dei dem, ha fatto irritare il Partito Democratico. L'emendamento che avrebbe riscritto una larga parte del provvedimento è stato ritirato e Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, ha spiegato che "le minoranze si sono impegnate a ritirare emendamenti nuovi". Intanto le Regioni chiedono un incontro al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, a quello alla Protezione Civile, Nello Musumeci, e al commissario per la gestione dell'emergenza migranti, Valerio Valenti. In Conferenza delle Regioni i governatori chiedono all'unanimità di essere coinvolti con un dialogo sugli aspetti del decreto e i suoi emendamenti.

Soddisfazione da parte di maggioranza e opposizione Romeo ha fatto sapere che è stata trovata "una chiave di discussione politica senza ostruzionismi da parte dell'opposizione e forzature da parte della maggioranza. Mi sembra un buon modo per discutere, ognuno con la propria idea". Anche dall'altro lato, il capogruppo del Pd, Francesco Boccia, ha espresso soddisfazione per l'esito della capigruppo. Boccia ha dato atto al presidente Ignazio La Russa di aver "fatto tornare la maggioranza sui suoi passi". "Il 'canguro' è tornato in Australia - ha affermato ancora Boccia conversando con i cronisti -. Eravamo molto irritati perché ritenevamo violato il patto di lealtà che deve essere rispettato quando si discute di regole del gioco. Avevamo chiesto di discutere nel merito il decreto, soprattutto sull'accoglienza e sulla protezione speciale. Tutto questo non sarebbe stato possibile se fosse rimasto il vergognoso maxi - emendamento costruito dalle forze di maggioranza. Ora ci confronteremo democraticamente in Aula sugli emendamenti e potremo far comprendere quali sono le differenze tra destra e sinistra, tra chi ha una idea certa di accoglienza, integrazione e umanità, e chi continua a utilizzare la disperazione dei più deboli per fare propaganda politica. Nel dibattito si vedranno le differenze e noi - ha concluso - faremo di tutto per far saltare queste verognose proposte del governo". leggi anche Sostituzione etnica, teoria del complotto popolare tra estrema destra

Il maxi-emendamento ritirato e i prossimi passi del decreto Cutro In Conferenza dei capigruppo, i senatori si sono trovati tra le mani il fascicolo degli emendamenti al decreto Cutro depositati nella serata del 18 aprile, contenente un "maxi-emendamento" della maggioranza all'articolo uno, che riproponeva tutti gli 11 articoli del decreto, comprese le modifiche concordate in questi giorni tra il governo e i partiti del centrodestra. La sua approvazione avrebbe implicato la decadenza automatica di tutti i circa 300 emendamenti delle opposizioni presentati regolarmente ai successivi articoli. Si tratta di quello che in gergo tecnico viene chiamato emendamento predittivo o premissivo e in linguaggio giornalistico emendamento canguro, perché fa saltare tutti i successivi emendamenti, un escamotage sempre sgradito dalle opposizioni di turno. Dopo il fortissimo pressing delle opposizioni per evitare che non si discutessero in Aula le loro proposte di modifica, il presidente Ignazio La Russa ha convocato la conferenza dei capigruppo, per trovare un accordo che tutelasse le minoranze, evitando che l'Aula si trasformasse in una bolgia. La maggioranza ha aderito all'auspicio di La Russa e ha annunciato il ritiro del maxiemendamento-canguro. Si procederà dunque votando tutti i 300 emendamenti, tra cui i pochi della maggioranza che sintetizzano gli accordi raggiunti nella coalizione di governo. Il contingentamento dei tempi consentirà di votare il decreto entro la mattinata del 20 aprile. leggi anche Migranti, Alarm Phone: 100 a rischio al largo Libia