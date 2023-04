Sostituzione etnica, teoria del complotto popolare tra estrema destra

2/11 ©Ansa

La più dura è stata la segretaria del Pd Elly Schlein, che ha bollato le parole del ministro come "disgustose" e ha aggiunto: "Hanno il sapore del suprematismo bianco. Mi auguro che il governo e Meloni prendano le distanze". Il M5S ha parlato di "propaganda razzista", il leader di Azione Carlo Calenda ha messo in guardia "dalla pericolosa involuzione per l'Italia", il segretario di Più Europa Riccardo Magi ha osservato come le parole siano state "pronunciate il giorno in cui Mattarella è in vista ad Auschwitz". Ma cos’è la teoria della sostituzione etnica?

Auschwitz, Mattarella nel campo di sterminio per la Marcia dei vivi