Auschwitz, Mattarella nel campo di sterminio per la Marcia dei vivi

Nella seconda giornata della sua visita in Polonia, il presidente della Repubblica visita il campo di sterminio nazista. A Birkenau partecipa alla tradizionale Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell’Olocausto. Presenti anche migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo, tra cui una delegazione di tre scuole superiori italiane. In mattinata l’incontro a Varsavia con il primo ministro Morawiecki

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Auschwitz , in una tappa della seconda giornata della sua visita in Polonia. Ha visitato il museo in cui sono conservati gli oggetti che erano appartenuti alle centinaia di migliaia di persone sterminate dai nazisti. Davanti alla teca con le scarpe dei bambini anche la figlia del presidente, Laura, si è commossa, e come lei molti dei ragazzi delle scuole che stanno accompagnando il presidente. Il capo dello Stato poi partecipa a Birkenau alla tradizionale Marcia dei vivi in ricordo delle vittime dell’Olocausto .

Le parole del presidente

"Già studiarlo, e l'ho fatto molto a lungo, è impressionante ma vederlo è un'altra cosa. È già straziante leggere e vedere nei video le testimonianze, ma vederlo è un'altra cosa che dà la misura dell’inimmaginabile”, ha detto Mattarella. “Vedere quelle scarpe, le scarpette dei bambini, dei neonati. Sono cose inimmaginabili. Bisogna continuare a ricordare e bisogna ricordare che quello che vediamo è una piccola parte".

Presenti anche studenti

In questa ricorrenza nel campo nazista sono presenti migliaia di studenti provenienti da ogni parte del mondo. C'è anche una delegazione di tre scuole superiori italiane. Sergio Mattarella è accompagnato nella sua visita dalle sorelle Bucci, tra le poche testimoni ancora in vita dell'orrore dell’Olocausto. Insieme al presidente in questa visita di Stato in Polonia anche la figlia Laura e il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli. ”La speranza io non l'ho mai persa e non penso che il Novecento andrà mai dimenticato, è un secolo troppo importante per dimenticarlo, quindi anche la memoria della Shoah sono certa che continuerà, nessuno dimenticherà mai”, ha detto commossaTatiana Bucci, sopravvissuta all'Olocausto, che con la sorella Andra ha accompagnato Mattarella ad Auschwitz.