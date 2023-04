Mattarella ad Auschwitz per la Marcia dei vivi. FOTO

5/6 ©Ansa

Sergio Mattarella è accompagnato nella sua visita dalle sorelle Bucci, tra le poche testimoni ancora in vita dell'orrore dell’Olocausto. Insieme al presidente in questa visita di Stato in Polonia anche la figlia Laura e il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli (in foto un momento della Marcia dei vivi)