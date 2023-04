Mattarella in Polonia, oggi l'incontro col presidente Andrezej Duda

Mondo

Tel Aviv, il messaggio di Mattarella: “Vile attentato". FOTO

L’attacco sul lungomare della città ha provocato almeno 7 feriti, di cui 2 italiani, e una vittima, l’avvocato 35enne Alessandro Parini. L’uomo alla guida dell'auto che ha travolto i passanti avrebbe cercato di sparare prima di essere ucciso dalle guardie. Le autorità israeliane stanno trattando il caso come un 'attacco terroristico'. Intanto il gruppo di italiani coinvolto nell'attentato è rientrato in Italia. La procura di Roma ha aperto un'indagine per omicidio, attentato terroristico e lesioni

È di almeno sette feriti e una vittima, l’italiano Alessandro Parini, il bilancio dell’attentato avvenuto sul lungomare di Tel Aviv. Due italiani in condizioni non gravi anche fra i feriti. Il gruppo di italiani coinvolto è rientrato oggi in Italia, atterrando all'aeroporto di Fiumicino

Ieri sera un uomo alla guida di un’auto si è lanciato a folle velocità sui passanti che si trovavano sul lungomare, una zona molto frequentata dai turisti. Il veicolo si è capovolto e il guidatore, una volta uscito, secondo la polizia avrebbe cercato di sparare prima di essere ucciso dalle guardie di sicurezza