Attentato a Tel Aviv, le immagini dell’auto piombata sulla folla. FOTO

6/13 ©Ansa

L'attacco ha riacceso immediatamente la tensione già alta in questi giorni e il premier Benjamin Netanyahu ha richiamato altri riservisti dopo quelli dell'aviazione. Hamas e la Jihad islamica non hanno mancato di manifestare la loro soddisfazione per l'attacco, definito "un'operazione di alto livello". Dopo aver colpito a Gaza e in Libano, il richiamo dei riservisti e il rafforzamento delle truppe nei Territori è un chiaro messaggio ad Hamas, Hezbollah e Iran