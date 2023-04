L’avvocato 35enne si trovava nella città israeliana con alcuni amici per una vacanza. Si era laureato nel 2011 alla Luiss di Roma, poi aveva conseguito il dottorato di ricerca presso l'università di Tor Vergata e l'anno scorso aveva superato l'esame per poter patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori ascolta articolo Condividi

Era arrivato a Tel Aviv proprio ieri, insieme ad alcuni amici, per una vacanza. In serata Alessandro Parini, avvocato 35enne di Roma, è rimasto vittima dell’attentato compiuto con un'auto lanciata sulla folla sul lungomare della città, non lontano dall’ambasciata italiana. Sette i feriti, tra cui altri due italiani in condizioni non gravi.

Chi era Alessandro Parini Dopo essersi diplomato al liceo Massimo con 100, Alessandro Parini si era dedicato agli studi giuridici, in particolare al diritto amministrativo. Come spiega il curriculum su sito dello studio "Police & Partners", dove lavorava, si era laureato nel 2011 alla Luiss di Roma (l'argomento della tesi erano gli accordi di diritto amministrativo nella fase di riscossione dei tributi). Poi aveva conseguito il dottorato di ricerca nel 2019 presso l'università di Tor Vergata con una tesi su "Concorrenza e appalti pubblici: tra libertà d'impresa e sostegno alle PMI". Dal 2014 era abilitato all'esercizio della professione di avvocato e l'anno scorso aveva superato l'esame per poter patrocinare dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori. Si occupava di diritto dei contratti pubblici, della concorrenza e delle comunicazioni elettroniche ed era socio dell'Associazione giovani amministrativisti. La sua pagina Facebook testimonia della passione per i viaggi in Medio oriente, come quello che aveva fatto nel 2019 a Petra e Wadi Rum in Giordania. leggi anche Israele, attentato a Tel Aviv. Morto un turista italiano

Alessandro Parini in una foto sul sito dello studio legale Police & Partners

Il cordoglio delle istituzioni A confermare l’identità di Parini, ieri sera, è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha manifestato il suo "profondo cordoglio" per la morte del giovane e ha espresso "vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito". Parini, ha riferito ancora Tajani, "era appena arrivato a Tel Aviv per turismo con un gruppo di amici". "È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona uccisa nell'attacco terroristico a Tel Aviv è un cittadino italiano, Alessandro Parini. Porgiamo le nostre più sincere condoglianze alla famiglia della vittima", ha scritto su Twitter l'ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar. "Profondo cordoglio per la morte del nostro concittadino Alessandro Parini vittima del vile attentato a Tel Aviv, insieme ad altri turisti rimasti feriti. Condanniamo fermamente il terrorismo. Ci stringiamo al dolore delle famiglie", ha detto anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

L’attentato L’attacco è avvenuto ieri sera sul lungomare di Tel Aviv, quando un’auto si è lanciata a forte velocità contro alcuni passanti. L’uomo alla guida una volta uscito dall'auto, che si è capovolta, - secondo la polizia - avrebbe anche tentato di sparare sulla folla ed è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza. La polizia israeliana ha confermato che l'autore dell'attentato è un arabo israeliano di Kfar Kassem, a nord est di Tel Aviv.