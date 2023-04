Attentato Tel Aviv, il momento in cui l’auto investe i passanti. VIDEO

Accade tutto in pochi secondi. Sono le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza a mostrare il momento dell’attentato avvenuto a Tel Aviv venerdì sera e in cui ha perso la vita l’avvocato italiano Alessandro Parini.

Il video

Il filmato - diffuso su Twitter e pubblicato da diversi media - è una ripresa dall’alto del lungomare di Tel Aviv, una zona molto frequentata dai turisti specialmente nei periodi di festività come questo. Dopo qualche istante si vede un’auto che arriva a velocità sostenuta, sale sul marciapiede travolgendo i passanti e in fine si ribalta su un prato. Nei momenti successivi, non ripresi dal video, l'uomo alla guida una volta uscito dall'auto - secondo la polizia - avrebbe cercato di sparare sulla folla ed è stato ucciso dalle guardie di sicurezza.