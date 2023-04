Israele, attentato a Tel Aviv. Media: morto turista italiano

approfondimento Israele bombarda Hamas in Libano e a Gaza. Attentato in Cisgiordania

Le tensioni in Medio Oriente

Queste sono ore di tensione in Medio Oriente, aggravate oggi da un nuovo attentato palestinese in Cisgiordania, con l'uccisione di due giovani sorelle (21 e 16 anni) e il grave ferimento della madre (48 anni). Anche a Gerusalemme, sulla Spianata delle Moschee, la situazione è tesa. Dopo la pioggia di razzi lanciati da Gaza (uno dei 44 è caduto su una casa pur senza provocare vittime) e dalle fazioni palestinesi legate ad Hamas dal Sud del Paese dei Cedri, Israele ha risposto nella notte colpendo tre siti in Libano e oltre 10 nella Striscia, compresi due tunnel e varie postazioni della fazione armata. L'esercito libanese ha annunciato invece di aver smantellato una rampa di lancio in un campo agricolo nel Sud.