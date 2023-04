Attentato Tel Aviv, Tajani a Sky TG24: "Salma Parini presto in Italia"

Su Berlusconi: "Stamane non l'ho sentito, però ha riposato bene. Sono in contatto con la famiglia, con il professor Zangrillo, con Marta Fascina" ascolta articolo Condividi

La salma di Alessandro Parini, l'avvocato 35enne di Roma morto in un attentato ieri sera a Tel Aviv, in Israele, dove si trovava in vacanza, "dovrebbe rientrare nei prossimi giorni in Italia". Lo ha detto a Sky TG24 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani sottolineando la "vicinanza del governo" alla famiglia e ricordando di aver "parlato a lungo con il padre" della vittima.

"Uno dei feriti presto dimesso" "Uno degli italiani (feriti nell'attentato di Tel Aviv, ndr) potrebbe essere dimesso nel giro di poche ore. L'altro credo abbia bisogno ancora di qualche giorno", ha aggiunto a Sky TG24 Tajani, assicurando che "i nostri funzionari dell'ambasciata in Israele stanno seguendo personalmente" gli avvenimenti "in stretto contatto con le autorità israeliane". La vittima, Alessandro Parini, e gli altri due turisti italiani feriti "non facevano parte dello stesso gruppo", ha aggiunto Tajani. "L'Unità di crisi della Farnesina - ha sottolineato il ministro - è disponibile a dare tutte le informazioni. Da ieri sera è stato diffuso un numero al quale possono chiamare giorno e notte tutti i cittadini italiani che sono interessati ad avere notizie, che sono preoccupati perché magari hanno parenti o amici che sono andati in vacanza in Israele". "Non ci facciamo intimidire" "Non ci facciamo certamente intimidire come italiani da questo atto criminale", ha aggiunto Tajani a Sky TG24, sottolineando che nell'attentato di ieri "è stato colpito un cittadino italiano che nulla aveva a che fare con la questione israelo-palestinese". "Siamo vicini al popolo di Israele che continua a subire attentati. Bisogna bloccare questa escalation. Bisogna che Hamas non continui a esaltare gli attentati", ha aggiunto il titolare della Farnesina, ribadendo di essere in contato con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen.

"Berlusconi? Ha riposato bene, dice di sentirsi bene" Ai microfoni di Sky TG24 il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha anche parlato delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi. "Stamane non l'ho sentito, però ha riposato bene. Sono in contatto con la famiglia, con il professor Zangrillo, con Marta Fascina. Ha riposato tranquillamente, dice di sentirsi bene e questo è già un fatto positivo", ha detto rispondendo a una domanda. "Continuano le cure, ma è un leone, quindi è sempre riuscito a vincere la malattia. Ho parlato anche col fratello stamane: sono tutti ottimisti, confidano nel suo coraggio, nella sua forza e siamo convinti che tornerà presto". "Noi invece come partito stiamo lavorando perché stiamo organizzando il 5 e il 6 maggio un grande evento a Milano, che magari potrebbe segnare la sua riapparizione in pubblico", ha concluso.