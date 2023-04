Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, da cui era stato dimesso lo scorso 30 marzo. Il leader di Forza Italia ha trascorso in maniera tranquilla la terza notte in terapia intensiva. È vigile e sembra rispondere alle terapie. Ha sentito telefonicamente i vertici di Fi, la premier Meloni e Matteo Salvini. Secondo quanto spiegato dal bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri, l'ex premier è affetto da leucemia mielomonocitica cronica. "L'evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui egli è portatore da tempo" - ha spiegato il documento - "di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l'assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell'infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell'iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti. "Siamo più sollevati, c'è un miglioramento. Siamo fiduciosi". Così Paolo Berlusconi ha fornito gli ultimi dettagli circa le condizioni di salute del leader di Forza Italia, parlando con i cronisti fuori dall'ospedale.