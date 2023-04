Berlusconi al Giornale: "È dura, ma ce la farò anche questa volta"

"È dura, ma ce la farò anche questa volta". Sono le parole di Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano, a Il Giornale, in una telefonata fatta ieri alle 9.48 del mattino. Assieme a lui il fratello Paolo e la compagna Marta Fascina. Sono parole che arrivano in un momento complicato per l'ex premier, che ieri ha telefonato anche a Giorgia Meloni, Matteo Salvini e ai vertici di Forza Italia. "Sono riuscito, anche in situazioni difficili e delicate, a ritirarmi su", ha detto Berlusconi al telefono. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LE DICHIARAZIONI DI TAJANI - LA FOTOSTORIA)