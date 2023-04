Berlusconi ricoverato, Tajani: "Tornerà, nessuno parla di congresso"

Dopo le prime rassicuranti indiscrezioni giunte nella serata di ieri da parte dei familiari sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi ( GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ), ancora ricoverato al San Raffaele di Milano, anche Antonio Tajani lancia un messaggio di ottimismo. Lo fa spegnendo le voci che già si rincorrono sui possibili scenari di successione in Forza Italia.

"Nessuno ha mai parlato del dopo Berlusconi"

"Non se n'è mai parlato, nessuno ha mai parlato di congresso o di dopo Berlusconi", ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia ad Agorà, su RaiTre. "Berlusconi grazie a Dio è ancora lì, si è raccomandato di preparare le elezioni amministrative fino al giorno prima del ricovero. Queste indiscrezioni sembrano un po' iettatorie". "Voglio smentire anche di fronte agli elettori che non c'è lite, nessuno scontro, nessuno spettro di congresso", ha concluso Tajani. "Berlusconi tornerà a essere la guida come sempre".