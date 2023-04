Usa: Pentagono ordina revisione interna dopo fuga documenti

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha ordinato un riesame interno dell'agenzia dopo quella che potrebbe essere una delle più grandi fughe di documenti di intelligence in un decennio. Il presunto responsabile della fuga di documenti, che contenevano per lo più informazioni sulla guerra in Ucraina, è un uomo di 21 anni arrestato oggi in Massachusetts. Commentando il fermo, Austin ha applaudito il rapido arresto del sospettato da parte dell'FBI e si è detto disposto a dare il suo pieno sostegno e collaborazione alle indagini. A sua volta, il segretario della Difesa ha annunciato di aver ordinato al vicesegretario per l'intelligence e la sicurezza di avviare una revisione delle procedure di "accesso, responsabilità e controllo" dell'intelligence al Dipartimento per "impedire che questo tipo di incidenti sta succedendo di nuovo".