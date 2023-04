Guerra in Ucraina, le strade di Kiev cancellano nomi russi: ecco come

Centinaia di strade a Kiev hanno cambiato nome dal 2014 a oggi, molte di queste dal 2022: negli anni recenti la capitale dell’Ucraina ha visto sparire quasi completamente la toponomastica stradale associata alla Russia. A riportalo è un approfondimento condiviso dall’European Data Journalism Network, realizzato da Yevheniia Drozdova per TEXTY.ORG, secondo cui sono quasi 500 le strade di Kiev ad aver cambiato nome. Nella mappa interattiva visibile qui sotto è possibile osservare quante strade avessero un nome collegato alla Russia nel 2014 (in rosso) e quante invece oggi abbiamo una denominazione legata a figure ucraine o internazionali (azzurro e giallo).

La “derussificazione” delle vie di Kiev

L’operazione, definita di “derussificazione” e quindi “ucrainizzazione”, sta trasformando la città di Kiev: per esempio la “Via della riunificazione” - il cui riferimento è all’unione tra Ucraina e Russia nell’Unione Sovietica - adesso è chiama “Via dell’Unità” - citando la riunificazione tra l’Ucraina dell’est e dell’ovest nel 1919. Altre strade - che portavano il nome di città russe come Magnitogorsk, Taganrog e Novorossijsk - sono adesso intitolate a città ucraine. Altre ancora portano il nome di persone che sono morte nella guerra contro la Russia. E “Via della Collettivizzazione” - in riferimento a una delle politiche del piano quinquennale di Stalin - è stata rinominata in memoria di James Mace, uno storico che ha dedicato importanti ricerche all’Holodomor, la carestia causata in Ucraina dal governo sovietico che portò alla morte di diversi milioni di persone.