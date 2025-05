Uk, fratelli Tate incriminati per stupro e traffico di esseri umani

Nonostante i media inglesi avessero riferito a gennaio scorso di mandati d’arresto per i due influencer, il Crown Prosecution Service ha dichiarato che questa è la prima volta che i Tate vengono accusati penalmente

Secondo quanto dichiarato dai pubblici ministeri, Andrew e Tristan Tate sono stati accusati nel Regno Unito di stupro e traffico di esseri umani. Nonostante i media inglesi avessero riferito a gennaio scorso di mandati d’arresto per i due fratelli, il Crown Prosecution Service ha dichiarato che questa è la prima volta che i Tate vengono accusati penalmente. Tre donne hanno mosso 10 accuse ad Andrew Tate tra cui stupro, traffico di esseri umani, lesioni personali e controllo della prostituzione a scopo di lucro. In una situazione simile anche il fratello Tristan che deve rispondere di 11 accuse da parte di una donna tra le quali figurano stupro, traffico di esseri umani e lesioni personali. “No comment” da parte del portavoce dei due influencer, ex kickboxer professionisti che sui social avevano raccolto un grande seguito, soprattutto nel caso di Andrew.