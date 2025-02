I fratelli Tate lasciano la Romania per la Florida malgrado le accuse

Il discusso influencer Andrew Tate e suo fratello Tristan, hanno lasciato la Romania con destinazione Florida, Stati Uniti. I due sono attualmente sotto inchiesta per stupro e traffico di esseri umani e ad entrambi era stato vietato di lasciare la Romania dal dicembre 2023, dopo l'arresto in un sobborgo di Bucarest. Lo ha riporta il Guardian, che cita antena3 partner rumeno della Cnn, dicendo che i Tate sono partiti all'alba con un jet privato. Entrambi hanno doppia cittadinanza americana e britannica e, dietro la partenza, si vocifera ci sia un interesse dell'amministrazione Trump, ma il primo ministro rumeno lo ha negato. Secondo il Financial Times, però, l'inviato speciale del presidente americano Richard Grenell ha discusso del caso con il ministro degli Esteri rumeno, alla conferenza sulla sicurezza di Monaco.

I pubblici ministeri rumeni sostengono che l'ex kickboxer Tate, 38 anni, suo fratello Tristan, 36 anni, e due donne, siano a capo di un'organizzazione criminale dedita allo sfruttamento sessuale, in Romania e Gran Bretagna. I fratelli hanno sempre proclamato la propria innocenza. La squadra rumena per il crimine organizzato (Diicot) ha inoltre dichiarato che i due fratelli erano "sotto supervisione giudiziaria" obbligati a "comparire davanti alle autorità giudiziarie a ogni convocazione". La scorsa settimana quattro donne britanniche, che accusano Andrew Tate di stupro, avevano espresso la preoccupazione che il governo degli Stati Uniti potesse spingere la Romania ad allentare le restrizioni di viaggio. "Queste donne sono le vittime dei crimini più orribili" ha detto l'avvocato delle quattro donne a Bbc Newsnight. "Vedere l'uomo più potente del mondo sostenere il loro presunto aggressore è incredibilmente traumatizzante", ha aggiunto.

Aiuto dagli USA

Secondo il Financial Times, all'inizio di febbraio, l'amministrazione Trump ha sollevato il caso di Tate davanti alle autorità rumene, chiedendo a Bucarest di restituire i passaporti dei due fratelli. Andrew Tate è diventato famoso nel 2016, quando è apparso per la prima volta al “Grande fratello” britannico e negli anni ha promosso sui social media le sue opinioni misogine e divisive. Bandito da Instagram e TikTok, Tate è seguito da più di dieci milioni di persone su X. L'anno scorso in Gran Bretagna, i Tate sono stati condannati per frode fiscale.