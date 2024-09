Andrew Tate accusato di violenza sessuale da due donne britanniche

Le due donne hanno affermato di essere state stuprate e sottoposte ad altre violenze, incluso un tentativo di strangolamento, da parte dell'ex campione mondiale di kickboxing, già a processo col fratello Tristan in Romania per stupro. Le rivelazioni al programma della Bbc Panorama, usando due nomi fittizi

Nuovi guai per Andrew Tate. Due donne britanniche hanno affermato di essere state stuprate e sottoposte ad altre violenze, incluso un tentativo di strangolamento, da parte dell'ex campione mondiale di kickboxing, già a processo col fratello Tristan in Romania per stupro, oltre che per tratta di esseri umani e associazione a delinquere. Le due presunte vittime, non coinvolte nei casi di cui deve già rispondere l'influencer noto per le sue posizioni misogine e di estrema destra, hanno rivelato le loro storie al programma della Bbc Panorama usando i nomi fittizi di Sienna e Anna.

La vicenda risale al 2014

Una decina di anni fa entrambe le donne avevano conosciuto Tate a Luton e dopo una breve frequentazione l'ex campione di kickboxing, che allora viveva nella città a nord di Londra prima di trasferirsi in Romania, le avrebbe sottoposte a ripetute violenze. Nel 2014, Anna si era rivolta alla polizia del Bedfordshire per denunciarlo e altre donne in quel periodo avevano fatto lo stesso ma le autorità giudiziarie non avevano emesso un'incriminazione per insufficienza di prove. Siena e Anna hanno quindi avviato una azione legale contro l'influencer all'Alta Corte di Londra.

La richiesta di estradizione

Nell'inchiesta della Bbc un'altra donna ha dichiarato di essere stata stuprata dal fratello du Adndrew, Tristan Tate. I due fratelli rischiano di subire una condanna fino a 10 anni in Romania e pende su di loro anche la richiesta di estradizione nel Regno Unito, dove li attendono altre accuse e casi legali, incluso quello sui milioni di tasse non pagate per la loro attività online.