Witkoff incontra Zelensky e leader Ue. Bruxelles congela asset russi

Guerra Ucraina Russia, Witkoff incontra Zelensky. Ue congela asset Mosca. LIVE

L'inviato Usa Steve Witkoff - scrive il Wsj - incontrerà questo fine settimana a Berlino i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un appuntamento cruciale mentre la Casa Bianca spinge per un accordo che ponga fine alla guerra con la Russia entro la fine dell'anno. La decisione di inviare Witkoff sottolinea l'accelerazione degli sforzi per ridurre le divergenze tra Kiev e Washington sui termini dell'accordo. Domenica e lunedì Witkoff incontrerà anche i leader di Francia, Gran Bretagna e Germania. Intanto da Bruxelles via libera al congelamento indeterminato degli asset russi: 25 i Paesi che hanno votato a favore, no da Ungheria e Slovacchia. Freddo il sì di Roma, che fa mettere a verbale (con Belgio, Bulgaria e Malta) il no all'utilizzo dei fondi in vista del Consiglio europeo. Intanto, Mattarella schiera 'l'Italia e l'Europa al fianco dell'Ucraina per una pace giusta e duratura'. Pugno duro di Mosca su Kiev, con il destino del Donbass al centro delle trattative.

Russia, abbattuti 41 droni ucraini durante la notte

I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 41 droni ucraini sulle regioni russe durante la notte. Lo riferisce la Tass, riportando una nota del Ministero della Difesa. Ventotto velivoli senza pilota sono stati colpiti sul territorio della regione di Saratov, quattro sul territorio della regione di Voronezh, quattro sul territorio della regione di Rostov, due sono stati abbattuti sul territorio della regione di Belgorod, due sul territorio della Repubblica di Crimea e uno sul territorio della regione di Volgograd.

