Russia-Ucraina, le ragioni storiche di un conflitto antico

La guerra nel Donbass racconta una storia secolare di divisioni tra Oriente e Occidente. Dal Medioevo ai giorni nostri, la regione ha subito invasioni, divisioni culturali e repressioni sovietiche. Il conflitto del 2014 e l’invasione del 2022 mostrano quanto il passato continui a influenzare il presente. Ancora oggi il territorio rappresenta un nodo strategico tra politica e interessi globali