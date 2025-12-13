Bielorussia, liberati 123 detenuti: tra cui il premio Nobel Bialiatski

Tra i nomi, anche una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova e il premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski. Come ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra i detenuti liberati ci sarebbero anche cinque cittadini ucraini. Il leader di Kiev ha lodato gli "sforzi congiunti con gli Stati Uniti"

Tra i nomi, anche una delle leader dell'opposizione Maria Kolesnikova e il premio Nobel per la Pace Ales Bialiatski. Come ha riferito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, tra i detenuti liberati ci sarebbero anche cinque cittadini ucraini. I leader di Kiev ha poi lodato gli "sforzi congiunti con gli Stati Uniti". In precedenza un inviato statunitense aveva dichiarato che Washington avrebbe revocato le sanzioni sul potassio bielorusso.

Il regime bielorusso ha liberato 123 prigionieri. La notizia, confermata anche da anche da gruppi di attivisti per i diritti umani, è arrivata a seguito della decisione del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko di concedere la grazia ai detenuti.

Liberati anche Kolesnikova e Bialiatsky

Una delle figure più importanti del movimento di protesta del 2020 contro la rielezioni Aleksandr Lukahenko, Kolesnikova, 43 anni, era stata condannata nel 2021 a 11 anni di carcere. Aveva lavorato con la leader dell'opposizione - ora all'estero - Sviatlana Tsikhanouskaya, per la sua campagna elettorale ed era stata arrestata nel mese di settembre del 2020, nel quadro della violenta repressione delle proteste contro le frodi alle elezioni. Premio Nobel per la pace nmel 2022, Bialiatsky è invece il fondatore dell'ong per la difesa dei diritti umani Viasna, Premio Nobel per la pace nel 2022. Tra i rilasciati anche l'oppositore Viktor Babariko, ex banchiere che si è opposto al presidente Aleksandr Lukashenko.

Liberati anche 5 ucraini

"Grazie al ruolo attivo degli Stati Uniti e alla collaborazione delle nostre agenzie di intelligence, circa un centinaio di persone vengono ora rilasciate, tra cui cinque ucraini", ha ribadito Zelensky su Telegram, citato da alcuni media ucraini. Allo stesso tempo, il presidente ucraino ha incaricato i servizi di massimizzare gli sforzi sul fronte russo, in modo che il rilascio dei prigionieri di guerra ucraini potesse avvenire entro il nuovo anno.