Secondo i media statunitensi, la Swat è intervenuta sul posto e la polizia parla di ''diverse persone colpite da arma da fuoco nel campus''. Il bilancio provvisorio sarebbe di 20 persone ferite

Ennesimo episodio di violenza all'interno di un complesso universitario americano. La Brown University a Providence, in Rhode Island, è stata teatro di una sparatoria nei pressi di un edificio del campus, vicino alla facoltà di ingegneria. Lo rendono noto i dirigenti dell'ateneo. Inizialmente le autorità avevano dichiarato che un sospettato era in custodia, successivamente hanno emesso un secondo avviso smentendo l'informazione iniziale. La polizia quindi è ancora alla ricerca di chi ha sparato.

La Swat è intervenuta sul posto e la polizia parla di ''diverse persone colpite da arma da fuoco nel campus'', riportano i media statunitensi. Il bilancio provvisorio sarebbe di 20 persone ferite.

Una seconda sparatoria sarebbe avvenuta sul lato est dell'università, nel pressi di governor street.

L'avviso agli studenti

L'allerta inviato agli studenti aveva chiesto agli studenti di "chiudere le porte, silenziare i telefoni e rimanere nascosti fino a nuovo avviso. Ricordate: CORRI, se vi trovate nella zona interessata, evacuate in sicurezza se potete; NASCONDETEVI, se l'evacuazione non è possibile, mettetevi al riparo; COMBATTETE, come ultima risorsa, agite per proteggervi. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulla sicurezza". La prestigiosa università situata vicino a Boston conta circa 11.000 studenti.