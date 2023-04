Fuga documenti Usa dal Pentagono, sarebbe stata individuata la talpa

Bear vs Pig

Le rivelazioni di OG sarebbero partite già da tempo, pubblicando per tutto l'inverno contenuti classificati all'interno della chat chiamata bear vs pig, ovvero orso contro maiale, in riferimento alla guerra in Ucraina, un'indicazione di come gli utenti che la frequentavano non si schieravano da nessuna delle due parti. In questa stanza OG era quindi l'amministratore, e da tempo condivideva informazioni governative segrete. "Sapeva cosa faceva quando ha postato i documenti. Non lo ha fatto per caso. È in forma, è forte, è armato, è addestrato. È tutto ciò che ti aspetteresti dal protagonista di uno di quei film d’azione" ha affermato il componente della chat intervistato dal Washington Post.