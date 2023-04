Fuga di documenti dal Pentagono, arresto show della “talpa”. VIDEO

Agenti dell’Fbi hanno fermato in Massachusetts Jack Teixeira, un membro della Guardia Nazionale di 21 anni sospettato di essere responsabile di un'importante fuga di documenti riservati del governo degli Stati Uniti, tra cui anche materiale sensibile relativo alla guerra in Ucraina. Il fermo del giovane è avvenuto in diretta tv

Un arresto show, trasmesso addirittura in diretta televisiva . È quello che ha coinvolto gli agenti dell'Fbi che hanno fermato Jack Teixeira, un membro della Guardia Nazionale di 21 anni sospettato di essere responsabile di un'importante fuga di documenti riservati del governo degli Stati Uniti, tra cui anche materiale particolarmente sensibile relativo alla guerra in Ucraina. L'arresto è stato il culmine di un'indagine di una lunga settimana nella quale si erano fatte diverse ipotesi su quella che è stata considerata una delle fughe di informazioni sensibili maggiormente dannose per il Paese sin dal rilascio dei documenti della National Security Agency nel 2013 da parte di Edward Snowden. Già oggi il giovane aviatore potrebbe apparire in tribunale. Lo scrive il Washington Post.

L’arresto show

Come confermato dal procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, Teixeira, impiegato della Guardia nazionale dell'aeronautica americana, è stato identificato come leader del gruppo di chat online in cui sono apparsi per la prima volta i documenti segreti. Il suo arresto è avvenuto "senza incidenti" ed è stato condotto da agenti dell'Fbi "in relazione ad un'indagine sulla presunta estrazione, conservazione e trasmissione non autorizzata di informazioni classificate della difesa nazionale", ha riferito ancora Garland. Le immagini dell'operazione eseguita a North Dighton, nello stato del Massachusetts hanno mostrato il sospetto, vestito con pantaloncini rossi e maglietta, mettere le mani dietro la nuca alla vista degli agenti, indietreggiando lentamente verso gli stessi agenti che lo hanno fermato.

Chi è Jack Teixeira

L'Ufficio della Guardia Nazionale degli Stati Uniti ha sottolineato che Teixeira si era arruolato nel settembre 2019. Si tratta di uno specialista in tecnologia dell'informazione e della comunicazione che ha raggiunto il grado di Airman 1st Class, il terzo più basso per il personale dell'Air Force arruolato. Secondo il Pentagono la fuga di notizie di cui il 21enne si sarebbe reso responsabile rappresenta un rischio "molto serio" per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ed il portavoce Pat Ryder lo ha definito un "atto criminale deliberato".

I documenti diffusi online

L'arresto dell’aviatore è avvenuto proprio il giorno dopo che il Washington Post aveva parlato di un uomo che lavorava in una base militare statunitense come autore della pubblicazione online di centinaia di pagine di documenti sulla piattaforma di social media Discord. Secondo il New York Times, poi, una "scia di prove digitali" ha indicato il 21enne come il leader del gruppo informatico, chiamato “Thug Shaker Central”, nel quale sono comparsi i documenti in questione. La fuga di notizie, tra l’altro, ha fatto luce sulle preoccupazioni americane relative alla fattibilità di un'imminente controffensiva delle forze di Kiev contro le truppe russe, così come i timori per le difese aeree ucraine, segnalando come Washington starebbe spiando gli alleati, tra cui Israele e la Corea del Sud. Il presunto leaker, che si faceva chiamare "OG" ed il gruppo di persone che ha condiviso con lui i file sarebbe composto da circa 24 membri, tra cui persone provenienti da Russia e Ucraina.