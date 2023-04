Jack Teixeira, chi è il 21enne accusato di essere la talpa Usa

Il giovane è un aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts, che lavorava come tecnico informatico al supporto tecnologico della base della Air National Guard a Cape Cod. Avrebbe diffuso i documenti top secret su Discord, piattaforma per appassionati di videogiochi, dove si faceva chiamare “Og” e - secondo alcuni dei suoi seguaci - diffondeva teorie cospirazioniste sul governo ascolta articolo Condividi

È il 21enne aviatore Jack Teixeira il ragazzo arrestato e sospettato di essere la talpa dei Pentagon Leaks, colui che ha diffuso online informazioni top secret riguardanti, fra le altre cose, la guerra in Ucraina. Arruolatosi nel 2019, lavorava come tecnico informatico al supporto tecnologico della base della Air National Guard a Cape Cod, in Massachusetts. L'Fbi sta scandagliando la vita del giovane, che un amico descrive come patriottico, devoto cattolico, amante delle armi e dubbioso del futuro dell'America. Nella piattaforma online Discord, dove ha postato le carte top secret, usava pseudonimi come “jackthedripper” (Jack il gocciolatore) ed “excalibureffect” (Effetto Excalibur).

L’identificazione A rivelare per primo l’identità della talpa è stato il New York Times, che l'ha identificato attraverso il suo profilo sulla piattaforma per appassionati di videogiochi Discord, dove sono stati postati i documenti top secret, e altri dettagli digitali, come l'interno della sua casa d'infanzia - postata sui social in foto di famiglia - che coincidono con quelli ai margini delle foto dei documenti classificati fatti trapelare. La madre di Teixeira, Dawn, ha confermato l'arruolamento del figlio in quel reparto e ha riferito che di recente ha lavorato di notte in una base a Cape Cod, cambiando numero di telefono negli ultimi giorni. Non è chiaro come un giovane aviatore nella sua posizione potesse avere accesso a documenti così altamente classificati, ma il Nyt spiega che i funzionari governativi con nullaosta di sicurezza spesso li ricevono tramite email giornaliere che poi vengono automaticamente inoltrate ad altre persone. leggi anche Fuga di documenti dal Pentagono, arresto show della “talpa”. VIDEO

La passione per le armi e i videogiochi Quello che va capito di Teixeira, aviatore della 102esima Intelligence Wing della Guardia Nazionale del Massachusetts, sono le reali intenzioni. Dalle prime ricostruzioni sembra quasi una talpa per gioco e per vanità: uno che fin dall'anno scorso aveva cominciato a postare carte top secret - prima ricopiandole manualmente, poi fotografandole quando l'attenzione dei suoi compagni si era spenta - per vantarsi di essere un insider e indottrinare sugli eventi del mondo un gruppo di 20-30 persone più giovani di lui con cui aveva trovato rifugio online durante la pandemia. Poi uno di loro, un teenager, le ha postate su altri server di Discord (come quello affiliato allo youtuber “wow_mao”), facendole rimbalzare su Telegram, 4chan e Twitter. Prima che il New York Times svelasse l'identità della talpa, il Washington Post aveva intervistato alcuni membri del gruppo e tracciato un identikit del loro leader, che si faceva chiamare “Og”: un uomo sui 20 anni, con accesso a una base militare e la passione per le armi e i videogiochi. leggi anche Fuga documenti Usa, fonti del Washington Post: "Sappiamo chi è"

Il leader “Og” e i suoi seguaci Il Washington Post ha visionato anche un video di “Og” in un poligono di tiro, con occhiali di sicurezza, paraorecchie e un grosso fucile: urla alla telecamera una serie di insulti razzisti e antisemiti, poi spara diversi colpi contro un bersaglio. “È in forma. Lui è forte. È armato. È addestrato. Quasi tutto ciò che puoi aspettarti da una sorta di film folle”, ha osservato uno dei membri. Il gruppo di cui controllava il server si chiamava “Thug Shaker Central”, con un'allusione razzista, anche se i suoi componenti negano risvolti del genere e difendono il loro leader. “Sicuramente non lo definirei una talpa”, dice uno di loro. Un altro assicura che “Og” non era ostile al governo degli Stati Uniti e non stava lavorando per conto degli interessi di nessun Paese. “Non è un agente russo, non è un agente ucraino”, giura respingendo anche i paragoni con Edward Snowden. Lo attesterebbe il nome della stanza sul server in cui ha pubblicato i documenti, “Orso contro Maiale”, riferimenti sprezzanti a suo avviso sia alla Russia che all'Ucraina e una conferma che non aveva preso posizione nel conflitto. approfondimento Julian Assange, dall’asilo al sì all'estradizione: tappe della vicenda