Elon Musk, sondaggio su Twitter: “Assange e Snowden vanno graziati?”

Il nuovo proprietario del social network lancia un quesito sul fondatore di WikiLeaks e sull'ex consulente dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e precisa: "Non esprimo un'opinione, ma ho promesso di condurre questo sondaggio". Ieri l’uomo più ricco del mondo ha anche svelato i “Twitter Files” che raccontano come la precedente gestione di Twitter abbia bloccato l'accesso all'articolo del New York Post sui “segreti” contenuti nel personal computer di Hunter Biden

Il caso Twitter Files sui segreti di Hunter Biden

E a proposito di segreti rivelati, Musk ha mantenuto una vecchia promessa e ha svelato i “Twitter Files” che raccontano come la precedente gestione di Twitter sia giunta alla conclusione di limitare e bloccare l'accesso all'articolo del New York Post sui “segreti” contenuti nel personal computer di Hunter Biden - dalla sua vita privata ai suoi affari esteri - nei giorni precedenti alle elezioni del 2020. Il patron di Tesla non pubblica direttamente i documenti ma ne concede l'accesso a Matt Taibbi, il giornalista da sempre critico della censura online e sui media, con cui lascia intendere di aver collaborato nella valutazione. Taibbi in una lunga serie di tweet descrive il contenuto delle carte visionate, ne allega alcune e giunge alle sue conclusioni. Nel tweet numero 18 afferma: "Twitter ha preso misure straordinarie per sopprimere la storia" del computer di Hunter Biden del New York Post "rimuovendo link e mettendo in guardia su quello che poteva essere 'non sicuro'. Hanno anche bloccato la sua trasmissione diretta via messaggio, uno strumento riservato ai casi estremi come la pedopornografia". I documenti fanno luce sul dibattito interno a Twitter sul blocco dell'articolo, mettendo in evidenza il dissenso e la confusione su una decisione successivamente definita sbagliata anche dall'ex amministratore delegato di Twitter, Jack Dorsey.