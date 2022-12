Elon Musk sospende l'account Twitter di Kanye West

Il patron di Tesla, Elon Musk, ha annunciato via Twitter la sospensione dell'account del rapper Kanye West "per incitamento alla violenza".

West sotto accusa per un'immagine anti semita

In precedenza il rapper aveva pubblicato un'immagine che sembrava mostrare una svastica intrecciata a una stella di David. "Solo per chiarire che il suo account è stato sospeso per

istigazione alla violenza", ha detto Musk, in risposta all'immagine postata dal rapper, sempre più isolato dopo le sue recenti osservazioni antisemite e la sua ostentata ammirazione

per Hitler.