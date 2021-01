Julian Assange, dall’asilo all'arresto: le tappe della vicenda

Per sette anni la sua casa è stata una piccola ambasciata nel cuore di Londra, dove aveva trovato riparo dopo la richiesta di estradizione inoltrata dalla Svezia per rispondere a una controversa denuncia per abusi sessuali poi archiviata. Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange , è rimasto rifugiato nella sede diplomatica dell’Ecuador dal 19 giugno 2012 fino all’11 aprile 2019 , quando il Paese sudamericano ha deciso di ritirargli la cittadinanza e lo ha espulso, consentendo ai servizi segreti britannici di arrestarlo ( LE REAZIONI ). Assange è accusato negli Usa di violazione dell'Espionage Act (contestato per la prima volta in un caso di pubblicazione di documenti riservati sui media) per aver contribuito a svelare dal 2010 documenti segreti del Pentagono relativi a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. Rischia una condanna a 175 anni di carcere, ma intanto il 4 gennaio 2021 una giudice britannica ha respinto la richiesta di estradizione negli Stati Uniti . Ecco la storia degli ultimi anni della vita dell’attivista australiano, dalla concessione dell’asilo politico al coinvolgimento nello scandalo Russiagate .

Il terremoto Wikileaks

leggi anche

Julian Assange, la procura svedese chiede l’arresto per stupro

“Quest'uomo è un figlio, un padre, un fratello. Ha vinto dozzine di premi per il giornalismo. È stato nominato per il premio Nobel per la pace ogni anno dal 2010. Potenti attori, tra cui la CIA, sono impegnati in uno sforzo sofisticato per disumanizzarlo, delegittimarlo e imprigionarlo”. Con queste parole Wikileaks, la creatura che ha contribuito a fondare, descrive su Twitter Julian Assange. Classe 1971, giornalista, hacker e programmatore, nel 2007 è tra i promotori del sito web che, tra le altre cose, rivela centinaia di migliaia di file segreti del governo statunitense sulle guerre in Afghanistan e in Iraq, sui rapporti delle ambasciate Usa e sulle schede dei detenuti di Guantanamo. Dal 2010 è in corso un'inchiesta del Grand Jury di Alexandria, in Virginia, per la pubblicazione dei documenti riservati. Negli Stati Uniti viene bollato come “nemico pubblico”.

L’accusa di stupro e il rifugio in ambasciata

Nell’agosto del 2010, una donna accusa Assange di aver approfittato del sonno per stuprarla, senza preservativo. I due erano a Stoccolma per una conferenza. Lei afferma di avergli sempre rifiutato un rapporto sessuale non protetto. A dicembre l’australiano viene arrestato in Gran Bretagna e poi rilasciato su cauzione. Nel febbraio del 2011 Londra approva la richiesta di estradizione inoltrata dalla Svezia e invita Assange a presentarsi davanti a un tribunale per il 29 giugno 2012. Il 19 giugno Assange decide però di non presentarsi e chiede, invece, asilo all'Ecuador, che lo accoglie nella sua ambasciata a Londra. L'Ecuador, allora guidato dal presidente Rafael Correa, gli concede protezione perché ritiene fondate le preoccupazioni del fondatore di Wikileaks che l'estradizione in Svezia lo esponga al rischio di estradizione negli Stati Uniti.