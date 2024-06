Julian Assange è libero e ha lasciato il Regno Unito

Julian Assange dovrebbe essere negli Stati Uniti domani. Assange, salutato su X nell'account di WikiLeaks con "Julian Assange e' libero", ha lasciato la prigione londinese in cui e' stato per 5 anni nel pomeriggio di lunedì e si è imbarcato su un aereo nell'aeroporto di Stansed della capitale britannica. Il fondatore di WikiLeaks ha accettato di dichiararsi colpevole di una unica accusa per la quale dovrebbe scontare 64 mesi di carcere che saranno però compensati con quelli già trascorsi in prigione, diventando di fatto un uomo libero non appena l'accordo raggiunto con il Dipartimento di gistizia Usa sara' ratificato da un giudice federale.

Stella Assange: "Grazie a chi si è mobilitato"

"Julian è libero!!!!" scrive su Facebook anche la moglie, Stella Assange. "Le parole non possono esprimere la nostra immensa gratitudine a te, si proprio a te che ti sei mobilitato per anni e anni per rendere questo vero. Grazie, grazie, grazie", aggiunge. "Il suo calvario sta volgendo al termine" ha commentato secondo quanto riportano media australiani, anche la madre di Julian Assange, dopo la notizia della sua scarcerazione e dell'accordo raggiunto con il Dipartimento di giustizia Usa.

Assange comparirà da un giudice delle isole Marianne

Prima di volare verso il territorio americano delle Isole Marianne Settentrionali nel Pacifico, l'aereo con a bordo Julian Assange si fermerà a Bangkok per fare rifornimento: lo ha comunicato oggi un alto funzionario tailandese. "Il volo atterrerà intorno alle 11:50" ora locale (le 6:60 in Italia) "da Londra. È previsto il rifornimento di carburante e acqua prima di partire alle 21 per l'isola di Saipan", ha detto la fonte coperta da anonimato. Assange andrà nel territorio Usa dell'Oceano Pacifico per affrontare un giudice come parte di un patteggiamento che dovrebbe ridargli la libertà e la possibilità di tornare nella sua nativa Australia. Il 52enne ha accettato di dichiararsi colpevole dell'unica accusa di cospirazione per ottenere e diffondere informazioni sulla difesa nazionale, secondo un documento depositato in tribunale nelle Isole Marianne Settentrionali. Si prevede che comparirà in tribunale mercoledì mattina ora locale.