La protezione speciale potrebbe subire significative modifiche in Italia. Esiste in molti Paesi, con nomi e forme differenti. Altro argomento complesso riguarda i rimpatri. Negli ultimi 10 anni nel nostro Paese, a fronte di 44mila espulsi, per altri 186mila l'ordine di espulsione non è stato eseguito. Di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 17 aprile