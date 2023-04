4/9 ©Ansa

Le principali novità contenute nel subemendamento presentato dai gruppi di maggioranza al decreto migranti, quindi, sono: forti restrizioni ai permessi di soggiorno per calamità e a quelli concessi per cure mediche, oltre allo stop alla protezione speciale. Si chiede, di fatto, che i permessi concessi agli stranieri per via di calamità e per cure mediche non siano più convertibili in permessi di soggiorno di lavoro. I subemendamenti saranno discussi lunedì dalla commissione Affari costituzionali del Senato o, se non ci saranno i tempi, direttamente in Aula

