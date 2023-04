Meloni, trilaterale col primo ministro etiope il e presidente somalo

L’incontro a tre conclude la missione della premier italiana in Etiopia, durante la quale ha rilanciato l'idea di quel Piano Mattei che l'Italia presenterà nel dettaglio a ottobre in occasione del summit intergovernativo Italia-Africa. Prima di ripartire, è stata in visita all'istituto onnicomprensivo Galileo Galilei della capitale etiope, la più grande scuola italiana all'estero con circa 900 studenti ascolta articolo Condividi

Si avvia alla conclusione la missione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Etiopia. In mattinata la premier è tornata al Palazzo nazionale di Addis Abeba per il trilaterale con il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali e con il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud. Subito dopo, prima di concludere la missione, Meloni è stata in visita all'istituto onnicomprensivo Galileo Galilei della capitale etiope, la più grande scuola italiana all'estero con circa 900 studenti. Dopo la visita alla scuola, la presidente lascerà la capitale dell'Etiopia per fare rientro in Italia.

Gli incontri di Meloni in Etiopia "Ringrazio il primo ministro etiope Abiy Ahmed Ali per l'accoglienza. L'incontro di oggi conferma il comune desiderio di rafforzare le nostre relazioni bilaterali. L'Italia è al fianco dell'Etiopia nel suo percorso di rafforzamento istituzionale e crescita socio-economica", ha scritto ieri su Twitter la premier. Il primo ministro etiope e la premier italiana "hanno avuto colloqui bilaterali durante una cena di lavoro tenutasi in suo onore al Grand Palace", ha spiegato l'Ufficio di Abiy Ahmed. In serata, Meloni ha avuto un incontro bilaterale con Hassan Sheikh Mohamud, presidente della Somalia. Sempre sui social, la premier ha aggiunto: "Ad Addis Abeba ho avuto il piacere di incontrare anche il presidente somalo Hassan Mohamud. La Somalia troverà sempre nell'Italia un partner privilegiato e solido nel sostenere gli sforzi volti a rafforzare le istituzioni somale e la stabilità dell'intero Corno d'Africa". Ancora su Twitter, Meloni ha scritto ancora: "Lieta di aver incontrato ad Addis Abeba il presidente della Commissione dell'Unione Africana Moussa Faki. Uniti da valori condivisi, crediamo nel consolidamento della nostra collaborazione per promuovere stabilità e sviluppo in Africa, per un futuro di pace e prosperità". approfondimento Meloni in Etiopia, al centro della missione migranti e aiuti umanitari

La visita all’Istituto Galileo Galilei di Addis Abeba Dopo il trilaterale, Meloni ha fatto visita all’Istituto Galileo Galilei di Addis Abeba, la più grande scuola italiana all’estero con oltre 900 iscritti. Sulla facciata dell’edificio campeggiava un grande striscione bianco rosso e verde con la scritta “Benvenuta presidente”. Ad accogliere Meloni c’erano le studentesse e gli studenti della scuola, che hanno sventolato bandierine tricolore all’arrivo della delegazione italiana. La scuola Galilei è un istituto onnicomprensivo che include infanzia, elementari, medie e superiori e opera ad Addis Abeba da circa 60 anni. Le ragazze e i ragazzi iscritti studiano tutte le materie in italiano e in amarico, la lingua locale. Quasi il 90% degli studenti di questa scuola, dopo aver completato gli studi, si trasferisce in Italia per frequentare l’università.

Il Piano Mattei Ad Addis Abeba Giorgia Meloni ha rilanciato l'idea di quel Piano Mattei che l'Italia sarà pronta a presentare nel dettaglio a ottobre, in occasione del summit intergovernativo Italia-Africa. "Ci stiamo lavorando" soprattutto "ascoltando" e "coinvolgendo" i Paesi africani, ha assicurato la premier in un breve punto stampa tra un incontro e l'altro nella capitale etiope. L’obiettivo, ha spiegato, è fare di più per l'Africa, per fare fronte alle tante emergenze umanitarie - a partire da quella somala che per l'Onu è "una delle peggiori crisi umanitarie al mondo" - e contenere i flussi di migranti illegali. Ma anche sostenere lo sviluppo economico e la stabilizzazione sociale di Paesi nei quali altrimenti, senza un "ruolo forte" dell'Italia e dell'Europa, si aprono inevitabilmente le porte "all'ingresso di altri attori". La premier è stata il primo leader di un governo occidentale a essere ricevuto ad Addis Abeba dopo la tregua che ha innescato il processo di pacificazione con la regione del Tigray. Italia ed Etiopia hanno legami solidi, che ora l'Italia vuole "rafforzare", ha ribadito Meloni sottolineando "l'ottima amicizia con il primo ministro" etiope (è la terza volta che i due si incontrano), che "può avere degli sviluppi anche in termini di stabilità complessiva della regione". Il Corno D'Africa "è per noi cruciale e sensibile", ha aggiunto. Anche perché si tratta di una terra che ospita 823mila rifugiati e 4,2 milioni di sfollati, che poi sono tra quelli che, attraverso Sudan e Libia, tentano la fortuna sui barconi per arrivare in Italia. "Penso che il Piano Mattei - ha assicurato la premier - produca molto più dello sforzo che richiede, per l'interesse nazionale italiano, per l'interesse europeo, per la stabilità di un continente sul quale forse negli ultimi anni non abbiamo fatto abbastanza".