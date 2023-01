Giorgia Meloni in Algeria, oggi l’incontro con il presidente Tebboune

Secondo e ultimo giorno della visita del presidente del Consiglio, incentrata sul dossier energia e il Piano Mattei ma anche su industria, innovazione, start-up e microimprese. Prevista la firma di alcuni accordi sul gas naturale e sul settore navale e di un memorandum d'intesa tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e l'Agenzia spaziale algerina (Asal) ascolta articolo Condividi

Secondo giorno in Algeria per Giorgia Meloni. Una visita focalizzata sul dossier energia, nell'ottica del Piano Mattei che il presidente del Consiglio ha in mente per rendere l'Italia hub energetico del Mediterraneo con la collaborazione dei Paesi africani, ma anche su industria, innovazione, start-up e microimprese.

Il programma leggi anche Sondaggi, Fratelli d'Italia in calo: scende sotto al 30% dopo mesi Oggi Meloni farà una tappa simbolica al Giardino Mattei, per rendere omaggio al fondatore dell'Eni, poi andrà alla fortezza-museo Bastion 23, storico monumento nella casbah. Intorno alle 11.30 il cerimoniale prevede l'arrivo al palazzo El Mouradia, per l'incontro ufficiale con il presidente della Repubblica algerina, Abdelmadjid Tebboune: i due terranno dichiarazioni alla stampa alle 13, prima del pranzo ufficiale. Al palazzo presidenziale saranno anche firmati alcuni accordi privati. Alcuni hanno al centro il gas naturale, di cui l'Algeria dopo la guerra in Ucraina è diventata primo fornitore dell'Italia, altri il settore industriale, incluso quello navale. Meloni dovrebbe ripartire per l'Italia intorno alle 15, con qualche ora di anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto.

L’intesa per la cooperazione spaziale approfondimento Spazio, da AstroSamantha alla sonda Dart: missioni 2022 da ricordare Oggi sarà firmato anche un memorandum d'intesa tra l'Agenzia spaziale italiana (Asi) e l'Agenzia spaziale algerina (Asal). A quanto si apprende, il Memorandum viene concluso nel quadro del Trattato sui principi che governano le attività degli Stati in materia di esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico compresa la Luna e gli altri corpi celesti. Le aree di cooperazione includono le scienze dello spazio e l'esplorazione spaziale, la tecnologia applicata allo spazio, l'osservazione della Terra e la formazione. Firmeranno per la parte italiana il presidente dell'Asi, Giorgio Saccoccia, e per la parte algerina il direttore generale dell'Asal, Azzedine Oussedik.

Meloni blinda Nordio dopo la polemica sulle intercettazioni leggi anche Intercettazioni, scontro nella maggioranza. Meloni blinda Nordio La missione di Meloni in Algeria è iniziata ieri, subito dopo la nota divulgata per ribadire "piena fiducia" nel ministro della Giustizia Carlo Nordio. Al centro la polemica sulle intercettazioni: il Guardasigilli ha proposto di limitarne quello che definisce "l'abuso", senza stravolgerne l'impostazione, specialmente per i reati più gravi come mafia e terrorismo. A seguito delle indiscrezioni circolate su presunte tensioni anche all’interno della maggioranza, da Palazzo Chigi è arrivata la nota: "Dopo le notizie infondate circa le presunte divisioni tra il Presidente del Consiglio e il ministro Giorgetti, tra il Presidente del Consiglio e il ministro Piantedosi, oggi è la volta del ministro Nordio. Spiace deludere, ma il clima nel Cdm è ottimo e tutti i ministri lavorano in piena sinergia con palazzo Chigi. Nello specifico, il presidente Meloni ribadisce la sua piena fiducia nel Guardasigilli, che ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani".