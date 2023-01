Gas, al via partnership Eni-Snam su gasdotti Algeria-Italia

Era stata annunciata il 27 novembre 2021 la partnership tra Eni e Snam. Poco più di un anno dopo, le due aziende inizieranno a lavorare insieme dopo aver perfezionato l'operazione di acquisto della SeaCorridor srl sui gasdotti che collegano l'Algeria all'Italia.

Lo si legge in una nota in cui è stato indicato che Snam ha rilevato il 49,9% delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente da Eni nelle società che gestiscono i due gruppi di gasdotti internazionali 'Ttpc' e 'Tmpc' per 405 milioni di euro. Le quote sono state conferite da Eni nella società italiana di nuova costituzione SeaCorridor e le due eserciteranno un controllo congiunto, sulla base di principi di governance paritetica.