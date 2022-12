Gas, Eni scopre giacimento nel Mare di Barents vicino alla Norvegia

Economia

Il nostro Paese consuma oltre 75 miliardi di metri cubi di gas naturale l’anno, ma la produzione interna è di circa 3-4 miliardi. Al momento abbiamo circa 1.300 pozzi produttivi ma molti sono inattivi. Il piano Pitesai ha imposto molti limiti burocratici e si pensa a una deroga per aumentare la produzione interna per uscire dalla dipendenza delle fornitura importate dalla Russia

Il conflitto in Ucraina, con tutto il contorno di sanzioni, ha fatto emergere il problema della dipendenza di molti Paesi dal gas russo. Anche l’Italia sta affrontando la questione di come ridurre l’import di questa materia prima. Gli accordi con altri fornitori sono una strada, così come sul lungo periodo l’aumento delle rinnovabili. Ma per quanto riguarda il gas, si può pensare di sfruttare meglio la produzione nazionale?