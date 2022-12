6/9 ©Ansa

L’APPROCCIO – Una differenza di non poco conto rispetto alle altre compagnie, che avevano un approccio decisamente più colonialista. “Noi non entriamo più come degli estranei in questi Paesi ma in un ambito di cooperazione. Naturalmente Eni partecipa sia per quello che c'è di buono che per quello che c'è di cattivo: questo porterà per l'Italia collaborazione economica e politica e dei vantaggi", evidenziava Mattei

