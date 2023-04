Onu: "L'Italia abbandoni le dure misure contro i migranti"

L'Alto commissario delle Nazioni Unite per i Diritti umani, Volker Turk, ha lanciato un appello al nostro Paese sulla gestione dell'immigrazione, nel giorno in cui la premier Giorgia Meloni si è recata in Etiopia per discutere, tra le altre cose, proprio dell'emergenza migranti . "Qualsiasi nuova politica nell'ambito dello stato di emergenza deve essere conforme agli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani", ha spiegato Turk, specificando che "il diritto alla vita e il divieto di respingimento non possono essere derogati, nemmeno in tali circostanze". L'Alto commissario, si legge sul sito Onu, "ha esortato il governo italiano ad abbandonare la nuova e severa legge adottata all'inizio dell'anno che limita le operazioni civili di ricerca e soccorso e ad astenersi dal criminalizzare coloro che sono coinvolti nel fornire assistenza salva-vita".

Turk: "Regole dure non fermano migranti ma aumentano le loro sofferenze"

"Stiamo assistendo", ha premesso Turk, sempre secondo quanto riporta il sito dell'Onu, "ad un forte aumento del numero di persone disperate che mettono a rischio la propria vita" cercando di attraversare il Mediterraneo. Non possiamo permetterci di procrastinare e impantanarci in un nuovo dibattito sulla responsabilità. Sono in gioco vite umane". Per l'Alto commissario "l'esperienza ci insegna che adottare una linea più dura per frenare la migrazione irregolare non impedirà le partenze, ma porterà invece a più sofferenze umane e morti in mare". Turk ha ricordato che sarebbe molto più saggio per i Paesi offrire "percorsi sicuri e regolari per la migrazione per evitare morti inutili" e ha anche elogiato "gli sforzi della Guardia costiera italiana, che da venerdì ha salvato circa 2.000 persone". L'Italia riferisce che quest'anno sono arrivati nel Paese circa 31.300 migranti, rispetto ai circa 7.900 dello stesso periodo dell'anno scorso.