Migranti, dichiarato stato d’emergenza. I dati sugli sbarchi in Italia

Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato d’emergenza su tutto il territorio nazionale per almeno sei mesi. Una scelta, ha spiegato il governo, che “consente di assicurare risposte più efficaci e tempestive”. Nel 2023 nel nostro Paese si sono registrati numeri record: non era mai successo che nei primi tre mesi dell'anno ci fossero così tanti sbarchi. La gestione di questo flusso per l’Italia è molto complessa. Il tema è stato al centro dell’ultima puntata di Numeri, andata in onda su Sky TG24 l’11 aprile