L'esecutivo punterebbe, invece, a rafforzare la stretta annunciata dalla premier Meloni dopo la tragedia calabrese in cui morirono 93 persone, condivisa dalla Lega e apertamente rivendicata dal ministro Matteo Piantedosi. E sceglie di farlo attraverso emendamenti che portino la firma del governo - tutto, non solo di una parte - forse anche per dare un segnale di compattezza della maggioranza oltre i confini nazionali. Dopo il confronto al Viminale la parola passerà - alle 18 - alla commissione Affari costituzionali del Senato. Molteni ha già spiegato che i nuovi emendamenti serviranno "per affrontare le ulteriori questioni emerse dopo l'emanazione del decreto, tenuto conto della particolare rilevanza del flusso migratorio in atto". Come riferiscono fonti vicine a chi segue il dossier, saranno poche correzioni al decreto, quasi chirurgiche, ma capaci di rafforzare la linea 'stop partenze' e lotta agli scafisti. A maggior ragione con l'aumento di barchini sulle coste italiane negli ultimi giorni, e che non si fermeranno nei prossimi mesi.

Gli emendamenti e cosa dicono le opposizioni

Sul piede di guerra le opposizioni, schierate al Senato con un centinaio di emendamenti e protagoniste di una protesta, giorni fa, contro una riformulazione del governo introdotta per garantire i rimpatri dei migranti arrivati illegalmente, in cambio di maggiori quote del decreto flussi con i Paesi interessati. A primo acchito gli emendamenti del governo sembrerebbero contrastare con quelli già proposti dalla Lega (21 in tutto e che l'ex Carroccio non intende ritirare). In realtà il grosso delle modifiche targate Lega non verranno toccate - assicurano più fonti - ma saranno limate dal punto di vista tecnico-formale e messe in ordine. Ad esempio resteranno le limitazioni per ottenere la protezione speciale ma probabilmente, in alcuni casi, saranno più rigide rispetto a oggi. Potrebbe saltare, invece, la proposta della Lega di creare una struttura di missione, chiamata proprio 'Struttura' e attiva al ministero dell'Interno "con compiti consultivi e di indirizzo" per l'integrazione dei migranti. Il rischio - si ragiona in ambienti di maggioranza - è che sia ridondante rispetto a quel che esiste già e funziona. Così come potrebbe non essere necessario un ritocco sul prolungamento dei tempi di detenzione all'interno dei Cpr. Lo chiede la Lega, passando dagli attuali 90 giorni prorogabili per altri 30, a 180 giorni prorogabili di 30.