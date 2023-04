Migranti, barca si capovolge al largo di Lampedusa: un morto

Nuova tragedia al largo di Lampedusa, dove nella notte al molo Favaloro è giunto anche il cadavere di un uomo. Durante le operazioni di soccorso il barchino in ferro di circa 8 metri su cui viaggiavano 56 migranti si è capovolto. Ed è stato, invece, salvato un bambino di quattro anni. Il piccolo era colato a picco e rischiava di annegare. I militari sono intervenuti in tempo e lo hanno salvato, adagiandolo sulla motovedetta e praticandogli le manovre rianimatorie. Il bambino, in condizioni preoccupanti, è stato trasportato in Poliambulatorio. Lì è stato stabilizzato e si è ripreso. ( SPECIALE MIGRANTI )

La ricostruzione dei fatti

Probabilmente alla vista dei soccorritori le persone a bordo si sono spostate causando il naufragio della carretta del mare. Gli uomini della Guardia costiera sono riusciti a trarre in salvo 55 persone, tra cui 11 donne e quattro minori, ma per un uomo non c'è stato nulla da fare.

Gli ultimi sbarchi

Inoltre, nella notte c'è stata una serie di sbarchi: 5 a partire dalla mezzanotte, per un totale di 150 persone, 374 in appena 24 ore. In 43, tra cui 12 donne e tre minori, sono stati soccorsi da una motovedetta dell'assetto Frontex: erano su un barchino in ferro alla deriva a circa 13 miglia dalle coste dell'isola. Sono stati, invece, gli uomini della Capitaneria di porto a intercettare le tre carrette del mare con 37 (tra cui otto donne), 41 (cinque donne) e 33 (tra cui sette donne e otto minori) migranti. Altri 79 migranti provenienti da Burkina Faso, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea e Mali, Nigeria e Camerun sono stati soccorsi, su due barchini al largo di Lampedusa, dalle motovedette Cp 327 e Cp 306 della Guardia costiera.

La situazione nell'hotspot

Con la nuova ondata di arrivi torna a riempirsi l'hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano circa 700 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti. Ieri sera, su disposizione della Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale, in 230 sono stati imbarcati sul traghetto di linea diretto a Porto Empedocle.