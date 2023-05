Il portavoce dell'esecutivo francese, Olivier Véran, tenta di calmare la tensione dopo la bufera scoppiata per le parole del ministro Darmanin e dice: "Con Roma legame profondo, lavoriamo insieme su migranti". Il capo della Farnesina: "Hanno compreso di aver commesso un errore grave, di aver offeso il governo italiano. Ma deve essere chiaro che la Francia non la pensa come Darmanin"

Arrivano nuovi tentativi di distensione tra Roma e Parigi, dopo che il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, aveva fatto scoppiare – di nuovo – una bufera diplomatica: Giorgia Meloni, aveva detto l’esponente di governo francese, è "incapace di risolvere i problemi migratori" dell'Italia e aveva definito l’esecutivo in carico “di estrema destra”. Il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva così cancellato il suo viaggio in programma in Francia. Adesso, a distendere i toni, ci prova il portavoce del governo francese, Olivier Véran. “Non c'era nessuna volontà di ostracizzare l'Italia in alcun modo e voglio rassicurare gli italiani”, ha detto all’emittente CNews, aggiungendo di non volerne fare "una polemica politica" e che Parigi avrebbe continuato “a lavorare con gli italiani". Messaggio arrivato al mittente: "Abbiamo notato forte imbarazzo da parte francese, si capisce che la posizione del ministro dell'Interno Gerald Darmanin non è stata condivisa”, ha detto Tajani a Sky TG24. Che però precisa: “L'offesa è stata fatta al nostro governo, al premier, all'Italia e non lo possiamo accettare. È venuto a mancare il rispetto. Speriamo che tutto si risolva. Ora serve una scelta chiara da parte della Francia, una presa di distanza del governo francese, del presidente dalla posizione del ministro dell'Interno. Qualche segnale sta arrivando ma deve essere chiaro che la Francia non la pensa come Darmanin. Inoltra nessuno può accusarci di essere una forza di estrema destra perché è assolutamente falso” (LO SPECIALE MIGRANTI DI SKY TG24).