Kate Middleton operata da medici del Policlinico Gemelli di Roma

Il video di Kate

Dopo un lungo periodo di assenza, che aveva fatto nascere le ipotesi più disparate, lo scorso 23 marzo Kate Middleton ha annunciato di avere un tumore e di essere alle prese con la chemioterapia preventiva. Lo aveva fatto mostrandosi in video e facendo appello al tempo, allo spazio e alla privacy. Seduta su una panchina a Windsor, la principessa aveva voluto ringraziare il marito, l’erede al trono William, e aveva parlato del modo in cui era stato comunicato ai tre figli. “William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare questa cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. Ci è voluto del tempo per riprendersi da un intervento chirurgico importante e iniziare il mio trattamento. La cosa più importante è che ci è voluto del tempo per spiegare tutto ai principini George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e sto diventando più forte ogni giorno concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire nella mia mente, nel mio corpo e nel mio spirito".