Arizona, abrogata una legge del 1864 che vietava l'aborto

L’Arizona elimina la legge contro l’aborto. La Camera Alta dello Stato americano ha votato l'abrogazione di una legge del 1864 che vietava l’interruzione di gravidanza: questa legge, all’inizio di aprile, era stata ritenuta applicabile dalla Corte Suprema. La mozione è passata con 16 voti a favore dell’abrogazione contro 14, con due repubblicani che si sono schierati con i democratici. L’eliminazione di questa legge, che vieta qualsiasi interruzione volontaria di gravidanza dal momento del concepimento (a meno che non sia in pericolo la vita della madre) deve ora essere promulgata dalla governatrice democratica dell'Arizona, Katie Hobbs.

Democratici VS Repubblicani

L’Arizona è uno Stato nettamente diviso tra democratici e repubblicani e l’aborto è, di conseguenza, uno dei temi caldi che separano le due fazioni politiche. Per l’approvazione della mozione che abroga la legge contro l’aborto è stato determinante anche il voto favorevole di due repubblicani, che si sono schierati con i democratici. "Siamo qui per abrogare una cattiva legge", ha detto la senatrice democratica Eva Burch, come riportato da Reuters. "Non voglio che si continui a onorare le leggi sulle donne, scritte in un periodo in cui alle donne era proibito votare". Di parere contrario la senatrice repubblicana Wendy Rogers, decisa a mantenere i valori conservatori dell'Arizona: "La vita inizia al concepimento - ha dichiarato - Hanno avuto ragione nel 1864, abbiamo bisogno di continuare a farlo bene nel 2024”.