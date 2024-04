Aborto, accesso all’interruzione di gravidanza ancora difficile

Si torna a discutere della legge 194. Uno dei punti più dibattuti è la possibilità effettiva di accedere all’interruzione volontaria di gravidanza. C’è, infatti, il tema delle obiezioni di coscienza: riguarda non solo ginecologi ma anche anestesisti e personale non medico. Secondo gli ultimi dati, datati 2021, sono un numero molto alto e questo provoca difficoltà soprattutto in alcune aree geografiche