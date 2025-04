Meteo di Pasqua e Pasquetta 2025: serve l'ombrello? Cosa sapere

Sul nostro Paese, nelle prossime settimane, sono attese alterne fasi che potrebbero sfociare anche in fenomeni meteo estremi, tra nubifragi e grandinate. E per le festività in arrivo, gli esperti, prevedono possibilità di maltempo diffuso

Meglio avere l'ombrello a portata di mano. Questo, in sostanza, il consiglio che i meteorologi anticipano in vista delle prossime festività di Pasqua e Pasquetta. Il motivo, come sottolinea anche il portale ilmeteo.it, è da spiegarsi con quanto dovrebbe succedere nelle prossime settimane del mese di aprile in Italia, nelle quali saranno frequenti decise e rapide variazioni del tempo con ondate di freddo tardive in discesa direttamente dal Polo Nord. Il timore degli esperti, dunque, è che possano verificarsi eventi meteo estremi, sempre più frequenti anche nel nostro Paese, come violenti temporali, grandinate, tornado oppure nubifragi.