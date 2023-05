Le opposizioni protestano

Il decreto continua a suscitare forti critiche da parte delle opposizioni. Andrea Quartini, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Affari Sociali alla Camera, ha detto: “Il decreto Cutro ci preoccupa per diversi motivi. Il nodo centrale su cui dovremmo davvero dibattere è che ancora una volta si interviene in chiave emergenziale e non in termini strutturali. Si continua a lavorare solo sulle emergenze. Perché? La sensazione è che ci sia sempre, attorno al fenomeno migratorio, un bisogno ossessivo di fare propaganda, perché la demagogia conviene. Si tratta di un atteggiamento disumano, perché nessuno in questo mondo è clandestino. Il fenomeno va invece affrontato a livello strutturale, in Europa”. Laura Boldrini (Pd), intervenendo in discussione generale, ha definito il decreto “un insieme di misure affastellate tra loro che a tutto mirano tranne che a prevenire il ripetersi di tragedie come quella avvenuta il 26 febbraio 2023 a Cutro". Sempre dai dem, il deputato Mauro Berruto aggiunge rivolto alla maggioranza: "Siete andati a Cutro per produrre un testo normativo che restringe le garanzie dei richiedenti asilo e i diritti delle persone migranti. Proponete, per arginare i flussi migratori, di indebolire la protezione speciale, scaraventando così decine di migliaia di persone in stato di irregolarità. Negate l'evidenza della storia, le ragioni dell'emigrazione: guerra, indigenza, miseria, a cui oggi si aggiunge l'emigrazione climatica".