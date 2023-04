È caos al Senato sul decreto migranti. Ieri, dopo una maratona di quasi 11 ore il Senato ha sospeso l'esame del decreto Cutro. L'aula riprende i lavori oggi alle 10. Il voto finale sul decreto dovrebbe svolgersi in mattinata (LO SPECIALE MIGRANTI). Il Senato non ha completato l'esame e le votazioni di tutti gli emendamenti sull'articolo 7, riguardante i permessi speciali, compreso quello del governo che verrà dunque votato stamattina tra i primi. Ma si registrano tensioni nella maggioranza. Ieri la Lega prima ha chiesto e ottenuto, dopo un braccio di ferro con FdI, di rimodulare l'emendamento sulla protezione speciale (LE VARIE FORME DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE) sopprimendo qualsiasi riferimento ai trattati internazionali firmati dall'Italia che sovrintendono a questa misura. Poi, però, è stata costretta a fare marcia indietro dopo un braccio di ferro con il partito di Giorgia Meloni. Una situazione che aveva messo in allarme il governo dopo le interlocuzioni dei giorni scorsi a livello di uffici tra Palazzo Chigi e Quirinale - comunque nessun colloquio tra Sergio Mattarella e la premier - anche sulla necessità di non eliminare i riferimenti ai trattati internazionali che il nostro Paese ha firmato in materia, per evitare i rischi di incostituzionalità delle nuove misure. Un dato che porterebbe inevitabilmente il capo dello Stato - si spiega sempre in ambienti parlamentari - a non firmare il nuovo provvedimento. Una linea sottilissima che ha spinto Palazzo Chigi a intervenire - si spiega in ambienti della maggioranza - chiedendo la riformulazione dell'emendamento dopo il "pasticcio" che viene addebitato dall'esecutivo ai gruppi parlamentari.